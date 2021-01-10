Хизриев лишился соперника на дебютный поединок в UFC
Российский боец UFC Алиасхаб Хизриев, подписавший контракт с промоушеном в конце 2020 года, лишился соперника на дебютный поединок в лиге, сообщает MMA Fighting.
Предполагалось, что 6 февраля 2021 года Хизриев встретится с Веллингтоном Турманом, однако последний вынужден был сняться с турнира из-за пневмонии. Турман на данный момент госпитализирован и пробудет в лечебном учреждении как минимум две недели. На сегодняшний день не совсем понятно, выступит Хизриев 6 февраля или ему придётся ждать новой даты для дебюта. Главным поединком турнира UFC 6 февраля станет схватка Александра Волкова с Алистаром Оверимом.
Напомним, Хизриев получил контракт с UFC после яркой победы на турнире претендентов Даны Уайта.
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