Сен-Пьер: я соскучился по победам

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер признался, что соскучился по победам, вместе с тем канадец отметил, что нисколько не скучает по самим боям.

«Мне никогда не нравилось драться. Говоря это, я не лгу. Никогда не получал удовольствия от пребывания в октагоне, ни на секунду. Я дрался, потому что любил побеждать. Мне нравилось получать награду, нравилась свобода. Я был молод, у меня были деньги, девушки, слава, доступ к тому, чего не было ни у кого другого. Это была свобода, потому я дрался. Но мне никогда не нравились бои. Ненавидел этот высший уровень, который приносил столько стресса.

Как бы то ни было, мне нравились награды. Чем больше был риск, тем больше была награда. Я был очень хорош и извлекал из этого выгоду. Сейчас я скучаю по призам. Соскучился по победам. Но нисколько не скучаю по боям", — приводит слова Сен-Пьера BJ Penn.

Отметим, что Сен-Пьер считается экспертами единственным бойцом, чьё возвращение в спорт может заставить Хабиба Нурмагомедова также возобновить карьеру.