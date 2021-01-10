Дана Уайт: буду уговаривать Хабиба ещё на один бой так сильно, как только могу

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что встретится с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, чтобы уговорить его провести ещё один поединок.

«Встречусь с ним, потому что считаю, что он, конечно же, должен драться снова. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи в октябре. Посмотрите, что он делал с каждым из соперников. Думаю, он должен драться снова. Буду его уговаривать ещё на один бой так сильно, как только могу.

Напомним, 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Мне бы хотелось, чтобы он провёл и десять боёв.

Как промоутеру, мне всегда хочется видеть бои лучших в мире. Но в то же время, когда спортсмен говорит, что хочет уйти, думаю, он должен уходить. Случай с Хабибом немного другой. Потеря отца стала для него огромным ударом. Но всё же отец хотел, чтобы он покорил отметку 30-0", — приводит слова Уайта ESPN.