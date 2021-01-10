«Давай, братан, покажи пендосам». Ян призвал своего друга окунуться в прохладный океан

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян продолжает подготовку к поединку с Альджамейном Стерлингом. Тренировочный лагерь бойца проходит в известном зале ATT в штате Флорида.

Судя по всему, Ян проводит досуг на берегу Атлантического океана. Вместе со своим другом Денисом Лаврентьевым он записал видео с побережья. На записи видно, как Лаврентьев собирается окунуться, а Ян тем временем его подбадривает и призывает не бояться нырять в холодную воду.

«Давай, братан, покажи пендосам, как пацаны могут наши. Так-то здесь смелых немного, если честно. Погодка не самая жаркая», — сказал Ян на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Соответствующая запись также доступна на «Чемпионате».

Напомним, следующим соперником Яна станет Альджамейн Стерлинг.