Дана Уайт снова высказался о возможном реванше Хабиба и Конора
Президент UFC Дана Уайт дал понять, что не оставляет надежд организовать повторную встречу чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Неважно, что вы думаете о личности Макгрегора. Конор непросто один из лучших в мире бойцов, он один из лучших в истории. На сегодняшний день он сосредоточен, как никогда прежде. Не знаю, останется ли он таким же после боя с Порье. Но если мы будем наблюдать такую версию Макгрегора на протяжении года, то как нам не хотеть организовать его реванш с Хабибом?», — приводит слова Уайта ESPN.
Напомним, первый поединок Хабиба с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде.
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