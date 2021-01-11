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Дана Уайт снова высказался о возможном реванше Хабиба и Конора

Дана Уайт снова высказался о возможном реванше Хабиба и Конора
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт дал понять, что не оставляет надежд организовать повторную встречу чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Неважно, что вы думаете о личности Макгрегора. Конор непросто один из лучших в мире бойцов, он один из лучших в истории. На сегодняшний день он сосредоточен, как никогда прежде. Не знаю, останется ли он таким же после боя с Порье. Но если мы будем наблюдать такую версию Макгрегора на протяжении года, то как нам не хотеть организовать его реванш с Хабибом?», — приводит слова Уайта ESPN.

Напомним, первый поединок Хабиба с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде.

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