Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Двалишвили и Стэманн встретятся 6 февраля

Двалишвили и Стэманн встретятся 6 февраля
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт следующий поединок 6 февраля 2021 года, сообщает BJ Penn. Его соперником станет Коди Стэманн. Изначально соперники должны были встретиться ещё 5 декабря, но схватка сорвалась.

Боссы лиги решили попробовать организовать её снова, определив в андеркард турнира, главным событием которого станет схватка Александра Волкова с Алистаром Оверимом.

Двалишвили на данный момент занимает 12-е место в рейтинге легчайшего дивизиона, его победная серия состоит из пяти поединков. В минувшем бою он одолел экс-претендента на титул Джона Додсона. Что касается Стэманна, то американец занимает 13-е место в рейтинге. В минувшей схватке он проиграл решением судей Джимму Ривере.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021