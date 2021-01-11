Двалишвили и Стэманн встретятся 6 февраля

Боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт следующий поединок 6 февраля 2021 года, сообщает BJ Penn. Его соперником станет Коди Стэманн. Изначально соперники должны были встретиться ещё 5 декабря, но схватка сорвалась.

Боссы лиги решили попробовать организовать её снова, определив в андеркард турнира, главным событием которого станет схватка Александра Волкова с Алистаром Оверимом.

Двалишвили на данный момент занимает 12-е место в рейтинге легчайшего дивизиона, его победная серия состоит из пяти поединков. В минувшем бою он одолел экс-претендента на титул Джона Додсона. Что касается Стэманна, то американец занимает 13-е место в рейтинге. В минувшей схватке он проиграл решением судей Джимму Ривере.