Двалишвили и Стэманн встретятся 6 февраля
Боец UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт следующий поединок 6 февраля 2021 года, сообщает BJ Penn. Его соперником станет Коди Стэманн. Изначально соперники должны были встретиться ещё 5 декабря, но схватка сорвалась.
Боссы лиги решили попробовать организовать её снова, определив в андеркард турнира, главным событием которого станет схватка Александра Волкова с Алистаром Оверимом.
Двалишвили на данный момент занимает 12-е место в рейтинге легчайшего дивизиона, его победная серия состоит из пяти поединков. В минувшем бою он одолел экс-претендента на титул Джона Додсона. Что касается Стэманна, то американец занимает 13-е место в рейтинге. В минувшей схватке он проиграл решением судей Джимму Ривере.
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