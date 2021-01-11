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Холифилд рассказал о переговорах с Майком Тайсоном о третьем бое

Холифилд рассказал о переговорах с Майком Тайсоном о третьем бое
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд рассказал, что его представители ведут переговоры с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном о проведении встречи. Холифилд убеждён, что невзирая на солидный возраст, бойцы заработают на этом поединке около $ 200 млн.

«Люди выбирают то, что хотят. Если это случится, то хорошо, а нет так нет. Могу вам сказать, что моя команда ведёт переговоры с менеджментом Майка, я жду решения. Переговоры продолжаются. Я же по-прежнему тренируюсь. Готов к Майку.

Убеждён, что наш поединок соберёт $ 200 млн. Это будет крупнейший бой. Думаю, Майк получил мои сообщения и решения сейчас только за ним. Буду рад, если он согласится на встречу", — приводит слова Холифилда The Sun.

Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом. Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха.

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