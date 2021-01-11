Тренер Нурмагомедова: у меня был негативный момент с отцом Хабиба
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о негативном моменте, связанном с отцом бойца Абдулманапом Нурмагомедовым.
«За всё время у меня с Манапом не было ни одного негативного момента. Никогда. Никогда. Хотя нет, один был.
Как-то я опоздал. Совсем на чуть-чуть. И Манап посмотрел на меня очень тяжёлым взглядом. Я видел в этом взгляде: «Хавьер, нужно быть ответственнее». Я опоздал где-то на пять минут. От Манапа исходила эта аура босса. Я сразу почувствовал вину», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу Combat Challenge.
Напомним, Нурмагомедов-старший скончался на 58-м году жизни в июле 2020 года. Тренер воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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