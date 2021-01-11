Open FC предложил болельщикам выбрать соперника для А. Емельяненко

В «инстаграме» MMA-промоушена Open FC появился пост, в котором болельщикам предложили выбрать соперника для российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. На выбор предложили две кандидатуры: Фабио Мальдонадо (27 побед и 15 поражений) и Кирилл Корнилов (семь побед в семи боях), также можно выбрать свой вариант.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Open FC.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым. Лига уже провела один номерной турнир.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.