Open FC предложил болельщикам выбрать соперника для А. Емельяненко

В «инстаграме» MMA-промоушена Open FC появился пост, в котором болельщикам предложили выбрать соперника для российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. На выбор предложили две кандидатуры: Фабио Мальдонадо (27 побед и 15 поражений) и Кирилл Корнилов (семь побед в семи боях), также можно выбрать свой вариант.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Open FC.
Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым. Лига уже провела один номерной турнир.
Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.
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