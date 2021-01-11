«Хочу, чтобы мы оба истекали кровью». Порье — о реванше с Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал об ожиданиях от матча-реванша с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
«В первом бою сражение даже не началось. Такое бывает. От нового боя я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, чтобы оба сразу же начали наносить ущерб друг другу. Так мы и поймём, кто лучше как боец.
Хочу, чтобы у меня текла кровь с первой минуты боя, хочу, чтобы битва стала тяжёлой, чтобы мы выявили лучшего бойца. Я не жажду быть побитым. Но если мы дойдём до того, что оба устанем и будем истекать кровью, то увидим, у кого есть стержень и кто сильнее хочет победы. Думаю, что в таком сражении с Конором я выйду победителем в 10 боях из 10», — рассказал Порье в интервью YouTube-каналу Тео Вона.
В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
- 11 января 2021
-
14:09
-
13:01
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
09:00
-
04:36
-
00:57
-
00:46
-
00:39
- 10 января 2021
-
23:35
-
22:34
-
22:18
-
21:31
-
20:31
-
19:26
-
18:26
-
17:51
-
16:55
-
15:01
-
13:54
-
12:55
-
12:03
-
10:50
-
09:54
-
00:56
- 9 января 2021
-
23:01
-
21:59
-
20:43
-
20:40
-
18:37
-
17:35
-
16:22
-
15:21
-
14:32