«Хочу, чтобы мы оба истекали кровью». Порье — о реванше с Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал об ожиданиях от матча-реванша с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

«В первом бою сражение даже не началось. Такое бывает. От нового боя я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, чтобы оба сразу же начали наносить ущерб друг другу. Так мы и поймём, кто лучше как боец.

Хочу, чтобы у меня текла кровь с первой минуты боя, хочу, чтобы битва стала тяжёлой, чтобы мы выявили лучшего бойца. Я не жажду быть побитым. Но если мы дойдём до того, что оба устанем и будем истекать кровью, то увидим, у кого есть стержень и кто сильнее хочет победы. Думаю, что в таком сражении с Конором я выйду победителем в 10 боях из 10», — рассказал Порье в интервью YouTube-каналу Тео Вона.

В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.