Энтони Джошуа рассказал, когда закончит карьеру

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, когда уйдёт из спорта. По словам 31-летнего спортсмена, это случится примерно через пять лет.

«Я уже не в начале своей карьеры, а подхожу к завершающей стадии. Я не из тех, кто живёт моментом и думает, что настоящее будет длиться бесконечно. Мне всегда приходилось планировать наперёд. Я действительно вхожу в заключительный этап карьеры.

Осталось пять лет, это что-то вроде олимпийского цикла. Мне остался один такой цикл и ещё немного. Когда завершится следующая Олимпиада во Франции, тогда я завершу карьеру. Придёт новое поколение боксёров», — приводит слова боксёра Sky Sports.