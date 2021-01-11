Энтони Джошуа рассказал, когда закончит карьеру
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, когда уйдёт из спорта. По словам 31-летнего спортсмена, это случится примерно через пять лет.
«Я уже не в начале своей карьеры, а подхожу к завершающей стадии. Я не из тех, кто живёт моментом и думает, что настоящее будет длиться бесконечно. Мне всегда приходилось планировать наперёд. Я действительно вхожу в заключительный этап карьеры.
Осталось пять лет, это что-то вроде олимпийского цикла. Мне остался один такой цикл и ещё немного. Когда завершится следующая Олимпиада во Франции, тогда я завершу карьеру. Придёт новое поколение боксёров», — приводит слова боксёра Sky Sports.
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