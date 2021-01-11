Чемпионский бой Абдулаев — Вагаев пройдёт 26 февраля

Чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Мурад Абдулаев проведёт защиту титула 26 февраля во главе карда ACA 118 против соотечественника Абубакара Вагаева. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
«Место проведения 118-го турнира мы объявим позднее. Болельщиков ожидает яркий реванш, парни уже встречались в клетке больше двух лет назад. Тогда, в октябре 2018-го, Абдулаев отобрал титул чемпиона WFCA у Вагаева. После серии из трёх побед Вагаев завоевал статус обязательного претендента на титул ACA», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.
Для Абдулаева это будет первая защита титула чемпиона ACA, которым он владеет с сентября прошлого года, победив решением соотечественника Али Багова. У чемпиона и претендента схожий рекорд — по 19 побед при 3 поражениях у Вагаева и 4 у Абдулаева.
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