Блогер Логан Пол: мне нужен один удар, чтобы переломить Мейвезера пополам

YouTube-блогер Логан Пол поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.
«Всё, что мне нужно, — поймать Флойда. Если я смогу, то мне нужен один удар, чтобы переломить Мейвезера пополам. Вы меня знаете, я на восемь дюймов выше и на сорок фунтов тяжелее», — приводит слова Пола Daily Star.
Напомним, бой состоится 20 февраля 2021 года.
25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.
43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. Последний поединок он провёл в августе 2017 года, победив бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном поединке с японским кикбоксёром Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.
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