Куцелаба анонсировал скорое возвращение в октагон
Боец UFC Ион Куцелаба анонсировал скорое возвращение в октагон.
«Я скоро дам вам знать, с кем следующий бой! Но я могу вам сказать, что вы не сможете уснуть», — написал в своём «инстаграме» Ион Куцелаба.
Последний поединк Куцелаба проводил на турнире UFC 254 с Магомедом Анкалаевым. Анкалаев победил Куцелабу нокаутом уже в первом раунде. Это был второй поединок между соперниками. В первой встрече также победил Магомед, но тогда поединок завершился скандалом: рефери остановил встречу, но Куцелаба утверждал, что вмешательство третьего в октагоне было преждевременным.
Всего на счету Куцелабы 22 поединка в ММА, в которых он одержал 15 побед, потерпел шесть поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.
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