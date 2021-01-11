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Куцелаба анонсировал скорое возвращение в октагон

Куцелаба анонсировал скорое возвращение в октагон
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Ион Куцелаба анонсировал скорое возвращение в октагон.

«Я скоро дам вам знать, с кем следующий бой! Но я могу вам сказать, что вы не сможете уснуть», — написал в своём «инстаграме» Ион Куцелаба.

Последний поединк Куцелаба проводил на турнире UFC 254 с Магомедом Анкалаевым. Анкалаев победил Куцелабу нокаутом уже в первом раунде. Это был второй поединок между соперниками. В первой встрече также победил Магомед, но тогда поединок завершился скандалом: рефери остановил встречу, но Куцелаба утверждал, что вмешательство третьего в октагоне было преждевременным.

Всего на счету Куцелабы 22 поединка в ММА, в которых он одержал 15 побед, потерпел шесть поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

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