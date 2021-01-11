Сен-Пьер: когда ты являешься чемпионом, ты несёшь ответственность за поведение вне клетки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился мнением о неподобающем поведении некоторых бойцов промоушена.
«Я всегда хотел быть примером для подражания. Прискорбно видеть, что многие ребята ведут себя неподобающе вне октагона, это влияет не только на них лично, но и на весь спорт, на работников UFC. Я думаю, что когда ты являешься чемпионом, ты несёшь ответственность на своих плечах. Я не идеальный человек, но всегда старался придерживаться определённого кодекса поведения, чтобы быть уверенным, что я не оказываю негативного влияния на свой имидж или образ спортсмена.
Когда я впервые пришёл в спорт и начал тренироваться и соревноваться, всё было иначе, не так, как сейчас. Нам приходилось действительно много работать, чтобы вести себя как настоящие, респектабельные спортсмены. Я чувствовал, что должен нести это на своих плечах, чтобы поднять этот спорт. И я рад, что люди узнают меня ещё и по этой причине», — приводит слова Сен-Пьера официальный сайт UFC.
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