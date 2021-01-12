Источник: UFC перенёс бой У. Нурмагомедова с турнира, на котором выступит Макгрегор

UFC перенёс бой российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на другую дату, сообщает ТАСС со ссылкой на команду казахстанского бойца.
Изначально, бой должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск в рамках турнира UFC 257. Однако теперь, этот поединок состоится 20 января. Соперником Умара станет представитель Казахстана Сергей Морозов. Также сообщается, что Хабиб будет секундировать своего брата и находиться в раздевалке.
Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова 17 побед и три поражения.
Главным событием турнира UFC 257 станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье.
- 12 января 2021
-
01:37
-
00:40
- 11 января 2021
-
23:49
-
22:50
-
21:52
-
20:02
-
18:47
-
17:57
-
16:02
-
14:09
-
13:01
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
09:00
-
04:36
-
00:57
-
00:46
-
00:39
- 10 января 2021
-
23:35
-
22:34
-
22:18
-
21:31
-
20:31
-
19:26
-
18:26
-
17:51
-
16:55
-
15:01
-
13:54
-
12:55
-
12:03
-
10:50
-
09:54
-
00:56