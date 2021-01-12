Источник: UFC перенёс бой У. Нурмагомедова с турнира, на котором выступит Макгрегор

UFC перенёс бой российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на другую дату, сообщает ТАСС со ссылкой на команду казахстанского бойца.

Изначально, бой должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск в рамках турнира UFC 257. Однако теперь, этот поединок состоится 20 января. Соперником Умара станет представитель Казахстана Сергей Морозов. Также сообщается, что Хабиб будет секундировать своего брата и находиться в раздевалке.

Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова 17 побед и три поражения.

Главным событием турнира UFC 257 станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье.