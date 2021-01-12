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Поветкин высмеял Уайта, который отказался признать нокаут в бою с ним

Поветкин высмеял Уайта, который отказался признать нокаут в бою с ним
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, прокомментировал слова британца Диллиана Уайта. РанееУайт, который проиграл Поветкину в августе, дал понять, что не считает, что россиянин его нокаутировал.

«Уайт сказал, что не было нокаута, а он просто упал? Очень хорошо зашёл! Конкретно! Говорить можно всё что угодно, но все всё видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было.

Конечно, я хотел бы реванша с Уайтом. Потому что он слишком много говорит. Хочется ещё раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира», — приводит слова Поветкина News.ru.

Нокаут в исполнении Поветкина стал лучшим в 2020 году по версии BoxingScene. Видео
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