Минеев показал фото, как Исмаилов в драке лезет в его карман

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой другой боец MMA Магомед Исмаилов лезет в его карман. Фото сделано во время драки, которую спортсмены устроили в ходе турнира по MMA в Москве в декабре.

«Фото 3. На котором лысый в суете зачем-то пытается проверить мои карманы. А ведь может спокойно честно зарабатывать со мной.

Наш бой станет самым кассовым в истории российских ММА, но теперь, для того чтобы он состоялся, Маге нужно просто набраться смелости и отвечать за себя и своих дружков один на один в клетке. Я-то готов, все и так это знают», — подписал Минеев фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Владимира Минеева.