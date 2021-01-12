Хирн: Усик уйдёт, если мы не дадим ему боя с Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что украинский тяжеловес Александр Усик разорвёт контракт с его компанией Matchroom Boxing, если не получит боя с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Усик уйдёт, если мы не дадим ему боя с Джошуа. Проблема в том, что у нас уже есть парень, который отошёл в сторону ради боя за абсолютное чемпионство, и это Джек Кэттерал. Вся же неразбериха из-за того, что на кону стоят огромные деньги. Каждый хочет урвать свой кусок пирога», — приводит слова Хирна BoxingNews24.

Напомним, Усик является обязательным претендентом на пояс WBO. Ранее сообщалось, что украинец за хорошее вознаграждение может отказаться от боя с Джошуа, чтобы не препятствовать организации поединка британца с соотечественником Тайсоном Фьюри, владеющим поясом WBC.