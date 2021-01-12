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Менеджер Петра Яна назвал его спарринг-партнёров перед защитой титула UFC

Менеджер Петра Яна назвал его спарринг-партнёров перед защитой титула UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Саят Абдрахманов, менеджер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал, кто поможет бойцу в подготовке к поединку с Алджамейном Стерлингом, который состоится в ночь с 6 на 7 марта мск. Ян проведёт тренировочный лагерь в Майами.

«В American Top Team есть все необходимые условия для подготовки к бою, много спарринг-партнёров в весовой категории Яна. Педро Муньос, Тони Грейвли, Адриано Мораес, Марлон Мораес, Кёдзи Хоригути — все очень сильные, опытные бойцы, и работа с ними в парах станет хорошим опытом. Пётр любит набирать форму именно в спаррингах.

Скоро в США прилетит Джон Хатчинсон из зала Tiger Muay Thai. Во многом этот зал мы выбрали по личной рекомендации Мовсара Евлоева, который провёл там уже два лагеря», — цитирует Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

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