Омари Ахмедов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов, выступающий в UFC в средней весовой категории, поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

«Думаю, что в целом равный бой будет, но я больше склоняюсь всё-таки, что Макгрегор выиграет. Как в первый раз уже не будет, Порье сильно прибавил с тех пор.

Может быть, до третьего-четвёртого раунда дойдёт, а там уже Макгрегор выиграет. С преимуществом, но не с явным преимуществом», — рассказал Ахмедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.