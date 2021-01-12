Омари Ахмедов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов, выступающий в UFC в средней весовой категории, поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
«Думаю, что в целом равный бой будет, но я больше склоняюсь всё-таки, что Макгрегор выиграет. Как в первый раз уже не будет, Порье сильно прибавил с тех пор.
Может быть, до третьего-четвёртого раунда дойдёт, а там уже Макгрегор выиграет. С преимуществом, но не с явным преимуществом», — рассказал Ахмедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
Тактаров: точно знаю, что будет в бою Макгрегор — Порье
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
16:27
-
16:03
-
14:01
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
01:37
-
00:40
- 11 января 2021
-
23:49
-
22:50
-
21:52
-
20:02
-
18:47
-
17:57
-
16:02
-
14:09
-
13:01
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
09:00
-
04:36
-
00:57
-
00:46
-
00:39
- 10 января 2021
-
23:35
-
22:34
-
22:18
-
21:31
-
20:31
-
19:26
-
18:26
-
17:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам