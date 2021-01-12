Дана Уайт рассказал о ситуации Забита Магомедшарипова

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что один из лучших бойцов лиги в полулёгком весе Забит Магомедшарипов проведёт следующий поединок в ближайшие три месяца.
«Ожидаем, что Магомедшарипов выступит в ближайшие три месяца. Найдём для него соперника. Яир Родригес? Не знаю, думаю, что мы будем двигаться дальше», — приводит слова Уайта BJPenn.
Напомним, в 2020 году Забит Магомедшарипов должен был встретиться с Яиром Родригесом, но встреча срывалась несколько раз. В итоге россиянин за год не провёл ни одной встречи. Последний раз он появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Его бой с Келвином Каттаром возглавил турнир UFC в Москве. Забит тогда победил единогласным решением судей. На данный момент он занимает третье место в рейтинге полулёгкого дивизиона.
- 12 января 2021
-
17:13
-
16:27
-
16:03
-
14:01
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
01:37
-
00:40
- 11 января 2021
-
23:49
-
22:50
-
21:52
-
20:02
-
18:47
-
17:57
-
16:02
-
14:09
-
13:01
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
09:00
-
04:36
-
00:57
-
00:46
-
00:39
- 10 января 2021
-
23:35
-
22:34
-
22:18
-
21:31
-
20:31
-
19:26
-
18:26