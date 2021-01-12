Дана Уайт рассказал о ситуации Забита Магомедшарипова

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что один из лучших бойцов лиги в полулёгком весе Забит Магомедшарипов проведёт следующий поединок в ближайшие три месяца.

«Ожидаем, что Магомедшарипов выступит в ближайшие три месяца. Найдём для него соперника. Яир Родригес? Не знаю, думаю, что мы будем двигаться дальше», — приводит слова Уайта BJPenn.

Напомним, в 2020 году Забит Магомедшарипов должен был встретиться с Яиром Родригесом, но встреча срывалась несколько раз. В итоге россиянин за год не провёл ни одной встречи. Последний раз он появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Его бой с Келвином Каттаром возглавил турнир UFC в Москве. Забит тогда победил единогласным решением судей. На данный момент он занимает третье место в рейтинге полулёгкого дивизиона.