Уайт не исключил, что Диллашоу сразу получит титульный бой. Поясом владеет Пётр Ян

Президент UFC Дана Уайт не исключил, что бывший чемпион лиги в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу в первом же поединке после возвращения будет драться за титул.

«Мы не исключаем такого варианта. Нужно поговорить с Ти Джеем. Он знает ответ на этот вопрос лучше, чем мы», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Чемпионом UFC в легчайшем весе является Пётр Ян. Таким образом, если боссы лиги и Ти Джей Диллашоу придут к тому, что американец будет биться за титул сразу после возобновления карьеры, его соперником может стать россиянин, при условии, что Ян защитит пояс от посягательств Альджамейна Стерлинга.

Напомним, Диллашоу вынужденно приостанавливал карьеру. Американец был дисквалифицирован за применение запрещённых препаратов.