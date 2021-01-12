Дана Уайт высказался против выступлений Макгрегора в боксе в 2021 году

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не поддерживает идею выступлений экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора на профессиональном ринге в 2021 году. В последнее время в СМИ ходят слухи о том, что ирландец готов ко встречи с прославленным Мэнни Пакьяо. Но Уайту не нравится этот план.

«Психологическое, физическое и эмоциональное состояние Конора говорит о том, что он готов к боям. Мне бы хотелось, чтобы он сосредоточился на том, что может сделать в UFC. Будь-то ещё один бой с Нурмагомедовым, или бой за титул на тот случай, если Хабиб решит завершить карьеру.

Что касается бокса, то эти вещи всегда будут. Но ты абсолютно лучший в мире ММА и сейчас твоё время. Никто не становится моложе. Мне бы хотелось, чтобы Конор выступил в боксе в 2022 году. Если он хочет провести боксёрский бой, то пусть делает это в следующем году. В целом, поединки подобного рода будут всегда", — приводит слова Уайта MMA Fighting.

