Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дана Уайт высказался против выступлений Макгрегора в боксе в 2021 году

Дана Уайт высказался против выступлений Макгрегора в боксе в 2021 году
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не поддерживает идею выступлений экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора на профессиональном ринге в 2021 году. В последнее время в СМИ ходят слухи о том, что ирландец готов ко встречи с прославленным Мэнни Пакьяо. Но Уайту не нравится этот план.

«Психологическое, физическое и эмоциональное состояние Конора говорит о том, что он готов к боям. Мне бы хотелось, чтобы он сосредоточился на том, что может сделать в UFC. Будь-то ещё один бой с Нурмагомедовым, или бой за титул на тот случай, если Хабиб решит завершить карьеру.

Что касается бокса, то эти вещи всегда будут. Но ты абсолютно лучший в мире ММА и сейчас твоё время. Никто не становится моложе. Мне бы хотелось, чтобы Конор выступил в боксе в 2022 году. Если он хочет провести боксёрский бой, то пусть делает это в следующем году. В целом, поединки подобного рода будут всегда", — приводит слова Уайта MMA Fighting.

«Бой Конора с Пакьяо неизбежен». Макгрегор снова хочет остановить жизнь в лёгком весе UFC
Возвращение Конора на трон UFC станет катастрофой. Он уже снова собрался в профессиональный бокс.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021