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Бёрнс опасался, что его титульный поединок с Усманом отдадут Чимаеву

Бёрнс опасался, что его титульный поединок с Усманом отдадут Чимаеву
Бокс/ММА / UFC 0

Официальный претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс признался, что многочисленные переносы его поединка с чемпионом лиги Камару Усманом заставляли его переживать о том, что титульный шанс в итоге могут дать не ему, а Хамзату Чимаеву.

«Слава богу, сделка по бою закрыта. Всё официально. Я много тренировался и боялся, что этот поединок ускользнёт из моих рук. Переживал, что бой с Усманом отдадут Чимаеву или случится что-либо ещё. Но теперь время тренироваться. Мы заберём этот титул», — приводит слова Бёрнса BJPenn.

Напомним, бой Бёрнса с Усманом откладывали дважды. В июле Гилберт выпал из турнира UFC 251 из-за заражения коронавирусом, а в декабре бой на турнире UFC 256 сорвался из-за проблем у Усмана со здоровьем.

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