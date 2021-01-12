Бёрнс опасался, что его титульный поединок с Усманом отдадут Чимаеву
Официальный претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс признался, что многочисленные переносы его поединка с чемпионом лиги Камару Усманом заставляли его переживать о том, что титульный шанс в итоге могут дать не ему, а Хамзату Чимаеву.
«Слава богу, сделка по бою закрыта. Всё официально. Я много тренировался и боялся, что этот поединок ускользнёт из моих рук. Переживал, что бой с Усманом отдадут Чимаеву или случится что-либо ещё. Но теперь время тренироваться. Мы заберём этот титул», — приводит слова Бёрнса BJPenn.
Напомним, бой Бёрнса с Усманом откладывали дважды. В июле Гилберт выпал из турнира UFC 251 из-за заражения коронавирусом, а в декабре бой на турнире UFC 256 сорвался из-за проблем у Усмана со здоровьем.
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