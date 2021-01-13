Туменов вызвал на бой Шлеменко

Бывший боец UFC Альберт Туменов признался, что хотел бы встретиться с экс-чемпионом Bellator, ветераном российских MMA Александром Шлеменко, и вызвал его на бой.

«Друзья, вам было бы интересно выяснить, кто лучший ударник в российском ММА? Я готов для такого боя подняться в весе.

Мне кажется, что этот бой будет интересен для истинных ценителей, так как мы оба делаем акцент на искусстве боя, не уделяя внимания шоу. Сейчас сводят в клетке кого угодно: певцов, танцоров, блогеров, разных качков. Я ничего против этого не имею, только настоящие бойцы и настоящие ценители, так сказать, гурманы боёв, тоже должны иметь возможность получить свою порцию адреналина… Сделаем это, Александр Шлеменко?» — написал Туменов на своей странице в «Инстаграме».

Туменов в последний раз бился в январе 2020 года, на турнире лиги АСА он нокаутировал Беслана Ушукова. Александр Шлеменко последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, и тогда он победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.