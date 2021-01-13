Эмеев: у Чимаева есть всё, чтобы стать чемпионом. Этого хочет сам Дана Уайт

Российский боец UFC Рамазан Эмеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой поделился мнением о шансах Хамзата Чимаева стать чемпионом промоушена.

«У Чимаева есть всё, чтобы стать чемпионом. Во-первых, этого хочет сам Дана Уайт. Он его поднимает, он ему помогает и даёт соперников. С такой помощью он обязан стать чемпионом. У него есть все козыри для этого. Думаю, вскоре мы увидим его чемпионство, если дальше он и так будет тренироваться, и выигрывать. Сейчас впереди уже топы, серьёзные ребята, нужно в разы больше тренироваться, пахать. Но с такой поддержкой, как Дана, однозначно все шансы есть.

Знаете, я за него рад. Парень – молодец, он представляет хороший европейский зал, знает английский язык, у него хорошие бои, хороший рекорд, он досрочно выигрывает. Он показал на острове, что он хочет ещё больше. В плане медийности он себя очень грамотно повёл. Почему бы и нет? Он молодец, я за него очень рад. Он всё правильно сделал, и это ему помогло», – отметил Рамазан Эмеев в беседе с Аллой Князевой.