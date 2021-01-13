Менеджер Нурмагомедова ответил на вопрос о возвращении Хабиба ради боя с Макгрегором

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что президент промоушена Дана Уайт должен предложить его подопечному что-то более интересное, чем матч-реванш с Конором Макгрегором, чтобы россиянин задумался о возвращении в октагон.
«Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дане надо будет подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором.
Сен-Пьер? Дана столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными», — цитирует Магомедова ТАСС.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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