В UFC перенесли бой Омари Ахмедова с Томом Брисом

Поединок российского средневеса Омари Ахмедова с англичанином Томом Брисом, который должен был состояться 16 января на турнире UFC on ABC 1, отложен на четыре дня. Об этом сообщает MMAJunkie.



В UFC заявили, что из-за «проблем, связанных с COVID-19», бой Ахмедова и Бриса перенесён на 20 января и пройдёт в рамках турнира UFC on ESPN 20. В промоушене не стали сообщать подробности по этому поводу.



Ахмедов (8-4-1 в UFC) уступил только один раз в своих последних семи поединках. После шести боев с рекордом 5-0-1 Омари в августе сразился с бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Крисом Уайдманом и проиграл единогласным решением судей.



Всего 33-летний россиянин одержал 20 побед в смешанных единоборствах, 5 раз проиграл и 1 поединок завершил вничью. У 29-летнего Бриса 12 побед и 2 поражения.