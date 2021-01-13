Стала известна дата реванша Поветкин — Уайт

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт второй раз выйдут на ринг 6 марта.

«Разумеется, люди знают, что это произойдёт, но мы объявим официальную дату второго поединка Уайт — Поветкин, который состоится 6 марта», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, изначально матч-реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но из-за болезни Поветкина поединок перенесли на 2021 год. В первом бою россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.