Тренер Волкова дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Тарас Кияшко, тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
«Конор не стоял на месте, что-то новенькое будет. Но бой будет более конкурентным, потому что Порье стал опытнее, прошёл кучу соперников, вырос. Плюс желание победить, пояс на горизонте – не думаю, что Порье так же психологически прогнётся, как перед первым боем.
Но фаворит — Конор. Мне импонирует, как он ведёт бой, его оснащённость, умение, навыки и неординарные движения. То, как он выстраивает игру под себя», — рассказал Кияшко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
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