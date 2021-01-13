Тренер Волкова дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Тарас Кияшко, тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

«Конор не стоял на месте, что-то новенькое будет. Но бой будет более конкурентным, потому что Порье стал опытнее, прошёл кучу соперников, вырос. Плюс желание победить, пояс на горизонте – не думаю, что Порье так же психологически прогнётся, как перед первым боем.

Но фаворит — Конор. Мне импонирует, как он ведёт бой, его оснащённость, умение, навыки и неординарные движения. То, как он выстраивает игру под себя», — рассказал Кияшко в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.