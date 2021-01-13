Туменов прокомментировал нежелание Шлеменко драться с ним

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов ответил другому бойцу MMA Александру Шлеменко. Напомним, ранее Туменов вызвал Шлеменко на бой, а тот ответил, что не желает такого поединка и что из российских бойцов его интересует только Магомед Исмаилов.

«Выйду в своём весе и подерусь со Шлеменко. Это был бы хороший бой для всех любителей смешанных единоборств, два крутых ударника и множество наград у нас. Александр считается ветераном, для меня это был бы крутой поединок.

Я уже слышал, что он не хочет, но ничего страшного. Исмаилов? У него, скорее всего, будет поединок с Минеевым, а я хотел бы подраться со Шлеменко. А так я предложил, а его дело — принимать или нет», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.