Туменов прокомментировал нежелание Шлеменко драться с ним

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов ответил другому бойцу MMA Александру Шлеменко. Напомним, ранее Туменов вызвал Шлеменко на бой, а тот ответил, что не желает такого поединка и что из российских бойцов его интересует только Магомед Исмаилов.
«Выйду в своём весе и подерусь со Шлеменко. Это был бы хороший бой для всех любителей смешанных единоборств, два крутых ударника и множество наград у нас. Александр считается ветераном, для меня это был бы крутой поединок.
Я уже слышал, что он не хочет, но ничего страшного. Исмаилов? У него, скорее всего, будет поединок с Минеевым, а я хотел бы подраться со Шлеменко. А так я предложил, а его дело — принимать или нет», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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