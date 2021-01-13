А. Нурмагомедову дали новый бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, получил новый поединок в промоушене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена. Нурмагомедов выйдет в октагон в марте 2021 года, пока неизвестно, кто станет его соперником.

31-летний Абубакар Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2011 году. Последний поединок он провёл в ноябре 2019 года, проиграв представителю Германии Давиду Заваде, который в первом раунде боя успешно применил удушающий приём под названием «треугольник».

Всего на счету россиянина 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения, ещё один бой закончился вничью.