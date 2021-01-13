Кормье: бой с Хукером будет самым сложным в карьере Чендлера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье считает, что бой с Дэном Хукером станет одним из самых сложных в карьере Майкла Чендлера.



«В этом поединке мы узнаем, на что способен Майкл Чендлер. Если он хочет доказать, что входит в элиту лёгкого веса, то он должен сражаться и победить Дэна Хукера, что не так и просто сделать. Если не считать Фрейре, который является просто фантастическим бойцом, то это будет самый сложный поединок в карьере Чендлера.



Дэна находится в расцвете сил и на пике формы, только что он провёл потрясающий бой с Дастином Порье. Соперники шли кость в кость на протяжении 25 минут. Это будет один из самых сложных боёв, в котором когда-либо участвовал Майкл Чендлер», — приводит слова Даниэля Кормье Middleeasy.