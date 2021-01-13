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Чимаев: не люблю, когда люди говорят после поражения

Чимаев: не люблю, когда люди говорят после поражения
Бокс/ММА / UFC 0
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Шведский боец UFC Хамзат Чимаев высказался об отношении некоторых бойцов к поражениям.

«На войне не смотрят, хороший ты или плохой. Все умирают. Кто хорошо подготовлен к этой войне, тот и выиграет. Не люблю, когда люди говорят после поражения. Надо принять это достойно», — написал в своём «инстаграме» Хамзат Чимаев.

Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три.

Чимаев проведёт следующий бой 13 марта. Его соперником станет Леон Эдвардс. Бойцы должны были встретиться 19 декабря 2020 года, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев.

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