Уайт — о возможном возвращении Хабиба: не будем долго разговаривать. Либо да, либо нет

Президент UFC Дана Уайт поделился планами на встречу с Хабибом Нурмагомедовым, где он хочет обсудить возможное возвращение россиянина в октагон.
«У нас с Хабибом будет пятиминтуный разговор. Да или нет. Когда я уезжал из Абу-Даби в прошлый раз и мы переписывались, мы обсуждали, почему я считаю, что он должен продолжать драться. Он был очень эмоционален после поединка с Джастином Гэтжи. Теперь у него есть время на отдых, есть время подумать обо всём остальном. Но у нас будет пятиминутный разговор. Думаю, он будет драться, но посмотрим. Не будем долго спорить или разговаривать. Либо да, либо нет», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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