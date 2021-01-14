Пётр Ян: Макгрегор прямо замотивирован

Российский чемпион UFC Пётр Ян поделился мнением о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.



«Макгрегор прямо замотивирован. Смотришь на него и видишь, что заряжен. За Порье тоже наблюдал. Положительный парень, у него аккуратный стиль подготовки. Может, даже слишком. Посмотрим, каким будет бой», — сказал Пётр Ян в прямом эфире своего «инстаграма».



Напомним, Конор Макгрегор проведёт бой с американцем Дастином Порье в главном событии UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) 23 января.



Турнир UFC 257 пройдёт на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное число болельщиков.



На счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье – 26 побед и 6 поражений. Американец – бывший претендент на титул в лёгком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.