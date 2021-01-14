Пётр Ян: Макгрегор прямо замотивирован

Российский чемпион UFC Пётр Ян поделился мнением о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
«Макгрегор прямо замотивирован. Смотришь на него и видишь, что заряжен. За Порье тоже наблюдал. Положительный парень, у него аккуратный стиль подготовки. Может, даже слишком. Посмотрим, каким будет бой», — сказал Пётр Ян в прямом эфире своего «инстаграма».
Напомним, Конор Макгрегор проведёт бой с американцем Дастином Порье в главном событии UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) 23 января.
Турнир UFC 257 пройдёт на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное число болельщиков.
На счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье – 26 побед и 6 поражений. Американец – бывший претендент на титул в лёгком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
- 14 января 2021
-
00:57
- 13 января 2021
-
23:58
-
21:54
-
21:52
-
20:05
-
18:33
-
17:53
-
16:38
-
16:15
-
15:16
-
14:00
-
13:14
-
13:00
-
11:01
-
10:18
-
10:17
-
10:01
-
09:01
-
08:05
-
00:17
- 12 января 2021
-
23:22
-
22:35
-
21:45
-
20:23
-
19:19
-
18:49
-
17:13
-
16:27
-
16:03
-
14:01
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:01