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Пётр Ян: Макгрегор прямо замотивирован

Пётр Ян: Макгрегор прямо замотивирован
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский чемпион UFC Пётр Ян поделился мнением о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Макгрегор прямо замотивирован. Смотришь на него и видишь, что заряжен. За Порье тоже наблюдал. Положительный парень, у него аккуратный стиль подготовки. Может, даже слишком. Посмотрим, каким будет бой», — сказал Пётр Ян в прямом эфире своего «инстаграма».

Напомним, Конор Макгрегор проведёт бой с американцем Дастином Порье в главном событии UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) 23 января.

Турнир UFC 257 пройдёт на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное число болельщиков.

На счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье – 26 побед и 6 поражений. Американец – бывший претендент на титул в лёгком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

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