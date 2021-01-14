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Тим Цзю — лучший боец Австралии 2020 года

Тим Цзю — лучший боец Австралии 2020 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Боксёр Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, призван лучшим бойцом Австралии 2020 года. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме», опубликовав соответствующую фотографию.

«Дважды и всё ещё…» — написал Тимофей под снимком.

Посмотреть фото можно на официальной странице Тима Цзю в «Инстаграме».

Напомним, в декабре в поединке с Боуином Морганом Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

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