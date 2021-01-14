Чимаев признался, что его интересует бой с Туменовым. Тот отреагировал
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заявил, что согласился бы на поединок с Альбертом Туменовым.
«Если бы я хотел подраться с кем-то из России, то это Альберт Туменов. В России он первый номер в моём весе, очень хороший боец.
Он лучший ударник, боксёр, жёстко бьёт, и я хотел бы посмотреть, сможет ли он остановить мою борьбу. Он же говорил, что борьбу подтянул, но я не видел, чтобы с ним боролся борец хорошего уровня, так что проверить можно было бы. И он был в UFC, там его знают. Этот бой был бы мне интересен», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.
«Да, был бы интересный бой», — написал Туменов в «сториз» своего «инстаграма».
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