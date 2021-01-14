Голландский боец Bellator получил тяжёлые травмы в аварии, его сестра погибла

Голландский боец смешанных единоборств Робин ван Росмален, выступающий в MMA-промоушене Bellator, попал в госпиталь, после того как получил тяжёлые травмы в автомобильной аварии, в которой погибла его 29-летняя сестра Мелисса. Об этом информирует издание MMAJunkie.
Сообщается, что водителя, который спровоцировал столкновение с машиной ван Росмалена, арестовали.
«Нас глубоко опечалило известие о трагическом инциденте с участием Робина ван Росмалена и его сестры. Мысленно мы с Робином и его семьёй в это непростое время», — отреагировали на инцидент в Bellator.
31-летний боец подписал контракт с Bellator ещё в 2019 году, но до сих пор не дебютировал в промоушене. На его счету две победы в двух боях в MMA, а также 51 победа и 18 поражений в кикбоксинге. Он бывший чемпион Glory.
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