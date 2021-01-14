Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном и обвинил в проваленном взвешивании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, по его мнению, провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гэтжи 24 октября.

«Он выглядит как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона. Он здорово проводит время…

Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Всё его взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах», — рассказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу The MacLife.

Также Конор вспомнил, как до этого Хабиб не смог вылететь из России, из-за чего сорвался его бой с Тони Фергюсоном.

«Вот как он просто мог так взять и смыться с боя против Тони? У тебя назначен титульник, а ты просто смываешься. Как так? Это его подход, и он всегда успешно его использовал», — добавил боец.