Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном и обвинил в проваленном взвешивании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, по его мнению, провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гэтжи 24 октября.
«Он выглядит как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона. Он здорово проводит время…
Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Всё его взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах», — рассказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу The MacLife.
Также Конор вспомнил, как до этого Хабиб не смог вылететь из России, из-за чего сорвался его бой с Тони Фергюсоном.
«Вот как он просто мог так взять и смыться с боя против Тони? У тебя назначен титульник, а ты просто смываешься. Как так? Это его подход, и он всегда успешно его использовал», — добавил боец.
- 14 января 2021
-
14:05
-
14:01
-
13:30
-
13:01
-
12:01
-
11:01
-
11:01
-
10:00
-
09:02
-
00:57
- 13 января 2021
-
23:58
-
21:54
-
21:52
-
20:05
-
18:33
-
17:53
-
16:38
-
16:15
-
15:16
-
14:00
-
13:14
-
13:00
-
11:01
-
10:18
-
10:17
-
10:01
-
09:01
-
08:05
-
00:17
- 12 января 2021
-
23:22
-
22:35
-
21:45
-
20:23
-
19:19
-
18:49