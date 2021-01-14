Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за «ватных» видео, уволили из Олимпийского колледжа

Украинских борцов вольного стиля Богдана Грицая и Дмитрия Несвятипаску уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.
В мае 2020 года Грицай вызвал на бой боксёра Александра Усика после публикации последним видеообращения, которое Богдан назвал «ватным» видео.
«Сегодня меня и Богдана Грицая незаконно уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Как и все классические рейдеры, эти тоже прошли по произволу. Уволен по сфабрикованным актам. Вот к чему приводит, когда к власти приходят мошенники, плагиаторы и откровенные украинофобы типа Сергия Шкарлета. Московские агенты всегда старались повлиять на мировоззрение подрастающего поколения через спорт и образование. К сожалению, месть состоялась. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал! Борьба продолжается», — написал Несвятипаска на своей странице в «Фейсбуке».
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