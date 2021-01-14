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Хабиб Нурмагомедов: готовимся переворачивать кое-какие направления

Хабиб Нурмагомедов: готовимся переворачивать кое-какие направления
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал интригующий пост в «Инстаграме», объявив о работе над интересными проектами.

«Работаем над интересными проектами. Готовимся переворачивать кое-какие направления», — написал он, прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, в конце 2020 года Нурмагомедов за $ 1 млн приобрёл промоушен GFC и переименовал его в Eagle FC.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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