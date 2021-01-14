Исмаилов отреагировал на предложение Туменова устроить Гран-при. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал идею, с которой выступил другой боец MMA Альберт Туменов. Напомним, Туменов предложил Исмаилову, Владимиру Минееву и Александру Шлеменко провести Гран-при, чтобы выявить сильнейшего.

«Альберт, так вроде ничё, но вот концовка не зашла, брат», — написал Исмаилов в своём «инстаграме», прикрепив текст к видеоролику, в котором он комментирует идею Туменова.

«Новое предложение для Александра Шлеменко: Александр, я понимаю, ты хочешь драться с Магой, но в связи с последней стычкой Минеева и Исмаилова для фанатов будет более интересным их противостояние. В связи с этим у меня родилась идея: давайте организуем Гран-при, где победитель забирает всё. Минеев – Исмаилов, Шлеменко – Туменов, победитель с победителем. И в конце я забираю все деньги и иду дальше», — говорил Туменов.