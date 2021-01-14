Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В ACA назвали дату боя Расула Мирзаева

В ACA назвали дату боя Расула Мирзаева
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Расул «Черный Тигр» Мирзаев 26 февраля проведёт бой против казахстанского бойца Нурбергена Шарипова. Бой в легчайшей весовой категории пройдёт на ACA 118. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко для пресс-службы лиги.

Последний раз 33-летний Мирзаев, на счету которого 18 побед при трёх поражениях, дрался в марте 2020-го, проиграв Арману Оспанову техническим нокаутом на ACA 105. Шарипов дебютировал в ACA в сентябре 2020-го, победив Тамерлана Кулаева. Всего на счету казахстанского спортсмена 12 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и дважды потерпел поражение.

Место проведения турнира АСА 118 будет объявлено позднее.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021