Макгрегор: мы с Нейтом Диазом могли бы подраться за пояс в лёгком весе

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает отличной идеей разыграть титул в лёгком весе между ним и Нейтом Диазом.



«Я слышал, как Дана Уайт говорил о Нейте Диазе, который возвращается в лёгкий вес. Мне нравится это. Я бы с удовольствием провёл бой с Диазом. Мы снова будем соревноваться. Если это будет в поединке за титул в лёгком весе, то это будет нечто особенное. Есть много отличных вариантов, которые находятся в работе, посмотрим, что из этого получится.



Если это будет лёгкий вес, то мы могли бы подраться за пояс. Если нет, то я встречусь с Нейтом в полусреднем весе. Если речь идёт о поясах, титуле или чём-то подобном, то уверен, что бой в лёгком весе стал бы особенным моментом», — приводит слова Конора Макгрегора MMAJunkie.