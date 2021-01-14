Макгрегор: мы с Нейтом Диазом могли бы подраться за пояс в лёгком весе
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает отличной идеей разыграть титул в лёгком весе между ним и Нейтом Диазом.
«Я слышал, как Дана Уайт говорил о Нейте Диазе, который возвращается в лёгкий вес. Мне нравится это. Я бы с удовольствием провёл бой с Диазом. Мы снова будем соревноваться. Если это будет в поединке за титул в лёгком весе, то это будет нечто особенное. Есть много отличных вариантов, которые находятся в работе, посмотрим, что из этого получится.
Если это будет лёгкий вес, то мы могли бы подраться за пояс. Если нет, то я встречусь с Нейтом в полусреднем весе. Если речь идёт о поясах, титуле или чём-то подобном, то уверен, что бой в лёгком весе стал бы особенным моментом», — приводит слова Конора Макгрегора MMAJunkie.
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