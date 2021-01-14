Макгрегор — об уходе Хабиба: не удивился, увидев, как он убегает

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что не совсем понимает решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Вместе с тем ирландец подчеркнул, что не удивлён таким развитием событий.
«Как можно уйти из спорта на этом этапе карьеры? Мне это непонятно. Но у каждого свой путь. Но я должен сказать, что не удивился, увидев, как он убегает. Что есть, то есть. Мы продолжаем», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, сразу после досрочной победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В ближайшие дни россиянин и президент лиги Дана Уайт проведут переговоры, главной темой которых будет возможное возвращение Хабиба.
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