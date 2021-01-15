Исмаилов возмущён приговором, который вынесли убийце педофила

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на решение Калининского районного суда Уфы, который приговорил к восьми годам лишения свободы Владимира Санкина, осуждённого за убийство 54-летнего педофила Владимира Зайцева.

«Этот парень спас детей от педофила, подонок, проиграв схватку, умер! Зовут его Владимир Санкин.

Суд вынес ему приговор 8 лет лишения свободы. И вот я что-то не понял: если человек будет пытаться изнасиловать ребёнка, мне что, нужно опасаться приговора в 8 лет?

Человек обезумел, и у нас с ним бой, я должен сдерживать удары? Я в шоке. Если бы я оказался в такой ситуации, размазал бы ублюдку лицо. А что бы сделал судья, выносивший приговор, если бы его ребёнка пытались изнасиловать? Владимир Санкин — герой, безмерное ему уважение! Это безумие, и с этим нужно что-то делать», — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».