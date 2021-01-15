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Эльдаров, Богатов и Багаутинов выступят на турнире Brave CF 46. Полный кард шоу

Эльдаров, Богатов и Багаутинов выступят на турнире Brave CF 46. Полный кард шоу
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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16 января в Сочи пройдёт турнир по смешанным единоборствам Brave CF 46. В его главном поединке выступит россиянин Эльдар Эльдаров. Его соперником станет Леонардо Мафра Тейшейра.

В ходе основного карда выступят также другие известные спортсмены, в том числе экс-боец UFC Роман Богатов и Али Багаутинов.

Brave CF 46. Полный кард турнира

Эльдар Эльдаров — Леонардо Мафра Тейшейра
Али Багаутинов — Олег Личковаха
Роман Богатов — Нуржан Акишев
Константин Ерохин — Жургалбек Чомонов
Магомед Абдусаламов — Андрей Лежнёв
Абдусалам Кубанычбек — Джахонгир Саиджамолов
Гамзат Хирамагомедов — Рустам Чсиев
Баир Штепин — Александр Кештов
Хункар-Паша Осмаев — Юрий Вереницин
Муртаза Талха-Али — Дмитрий Кривулец
Мурад Биларов — Фёдор Бабич
Зокиржон Хошимов — Магомед Камалов
Саидгусейн Сурхаев — Еркинбай Абдусаламов.

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