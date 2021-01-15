Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эльдаров, Богатов и Багаутинов выступят на турнире Brave CF 46. Полный кард шоу

16 января в Сочи пройдёт турнир по смешанным единоборствам Brave CF 46. В его главном поединке выступит россиянин Эльдар Эльдаров. Его соперником станет Леонардо Мафра Тейшейра.

В ходе основного карда выступят также другие известные спортсмены, в том числе экс-боец UFC Роман Богатов и Али Багаутинов.

Brave CF 46. Полный кард турнира

Эльдар Эльдаров — Леонардо Мафра Тейшейра

Али Багаутинов — Олег Личковаха

Роман Богатов — Нуржан Акишев

Константин Ерохин — Жургалбек Чомонов

Магомед Абдусаламов — Андрей Лежнёв

Абдусалам Кубанычбек — Джахонгир Саиджамолов

Гамзат Хирамагомедов — Рустам Чсиев

Баир Штепин — Александр Кештов

Хункар-Паша Осмаев — Юрий Вереницин

Муртаза Талха-Али — Дмитрий Кривулец

Мурад Биларов — Фёдор Бабич

Зокиржон Хошимов — Магомед Камалов

Саидгусейн Сурхаев — Еркинбай Абдусаламов.

