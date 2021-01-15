UFC разрешит своим бойцам употреблять марихуану

Организаторы UFC внесли коррективы в правила допинг-контроля соревнований, частично разрешив бойцам употреблять марихуану. Об этом сообщает «MMA Junkie».
Тест с положительным результатом на содержание марихуаны не станет нарушением правил организации. При этом UFC и представители антидопингового агентства США уточнили, что спортсмены подвергнутся наказанию, если будет выявлено и доказано употребление марихуаны ради улучшения результатов.
«Иногда следы от употребления марихуаны в организме сохраняются довольно долго», — отметил вице-президент UFC Джефф Новицки. Он добавил, что бойцам не разрешат выступать под воздействием марихуаны.
В декабре 2020 года американский боец UFC Нико Прайс был дисквалифицирован на полгода из-за положительного теста на марихуану. Помимо отстранения Прайс выплатит штраф в размере $ 8,5 тыс. Кроме того, результат боя Прайса с Дональдом Серроне, который состоялся в сентябре 2020 года, был аннулирован. Тот бой завершился ничьей.
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